Amazon fa crollare del 69% il prezzo delle cuffie gaming HP X1000 Wireless

Non sono disponibili unicamente sconti Amazon su cuffie Sony in questo periodo pre-natalizio. Infatti, il colosso dell'e-commerce ha lanciato anche diverse altre promozioni. Tra queste, si fa notare il crollo del prezzo delle cuffie gaming HP X1000 Wireless.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto offerto, il prodotto viene adesso venduto a un prezzo pari a 31,49 euro sul portale di Amazon Italia. Stando a quest'ultimo sito Web, precedentemente il prezzo delle cuffie ammontava a 99,99 euro. Lo sconto è dunque del 69%, ovvero un rapido calcolo porta a comprendere che si possono risparmiare 68,50 euro.

Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di cuffie da gaming low cost, considerando anche l'ormai imminente periodo dello scambio dei regali di Natale. Va detto, però, che al momento in cui scriviamo la disponibilità del prodotto è limitata su Amazon Italia. Al netto di questo, le cuffie vengono vendute e spedite direttamente da Amazon. Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store online, MediaWorld vende il prodotto a 46,99 euro. Non siamo invece riusciti a trovare le cuffie sul portale ufficiale di Unieuro.

