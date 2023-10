Amazon fa crollare del 69% il prezzo del TV Samsung Neo QLED 8K: soundbar in omaggio

Non ci sono solamente sconti Amazon su tablet Lenovo a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia. Infatti, rimanendo in ambito di offerte Tech lanciate dal popolare store e-commerce, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche, ad esempio, a uno sconto importante su un TV Neo QLED di Samsung con risoluzione 8K.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello Samsung QE65QN900BTXZT viene adesso venduto a un prezzo pari a 1.749,99 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il prezzo consigliato del televisore ammonterebbe a 5.699 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 69%.

Non serve effettuare chissà quale calcolo per comprendere che di mezzo c'è uno sconto di ben 3.949,01 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione interessante per chi è alla ricerca di un televisore di un certo calibro. Questo anche considerando che non si passa per rivenditori, in quanto il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon, nonché che fino al 3 dicembre 2023 risulta possibile ottenere, a fronte dell'acquisto di questo modello, una soundbar in omaggio. Per tutti i dettagli del caso, potreste voler consultare direttamente la pagina Amazon dedicata all'iniziativa (ci sono comunque dei passaggi da seguire e potreste dunque volervi informare per bene in merito).

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Samsung QE65QN900BTXZT, troviamo un pannello da 65 pollici con risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel). Non mancano poi tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un modello di questa fascia, ma per ulteriori dettagli potrebbe interessarvi magari fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Samsung.