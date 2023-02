Amazon fa crollare a meno di metà prezzo un portatile Windows 11 Medion

Non c'è solamente l'offerta Amazon su Samsung Galaxy Buds Live ad attirare l'attenzione degli appassionati del mondo Tech. Infatti, tra le varie altre iniziative promozionali presenti sul noto portale e-commerce, si fa notare quella relativa a un portatile low cost di Medion.

In particolare, il modello Medion E17201 Md62197 viene adesso venduto a un costo pari a 219 euro mediante la versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy. Da quest'ultima si apprende anche che precedentemente il costo del dispositivo ammontava a 449,99 euro, dunque si tratta di un possibile risparmio del 51%, ovvero si scende a meno di metà prezzo.

A conti fatti, lo sconto è insomma di 230,99 euro. In ogni caso, si tratta di un potenziale "portatile da battaglia", in quanto nel contesto della scheda tecnica rientra anche un processore Intel Celeron N4020, affiancato da 4GB di RAM e 128GB di SSD. Il display ha invece diagonale di 17,3 pollici e risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel).

La colorazione venduta da Amazon è quella Titan Grey e il peso del portatile è di 3,36 Kg. Per il resto, non mancano una scheda grafica Intel UHD Graphics e il sistema operativo Windows 11. Insomma, se state cercando un portatile particolarmente low cost, da usare magari come PC secondario e per operazioni di base come la navigazione Web, potreste voler dare un'occhiata all'offerta lanciata da Amazon.