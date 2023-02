Amazon fa crollare a metà prezzo il televisore Samsung 8K da 55 pollici

Non ci sono solamente le offerte Comet su TV Samsung in questo periodo. Infatti, sono comparse anche su Amazon delle iniziative promozionali relative a questa tipologia di prodotto. Più precisamente, in questo contesto spicca uno sconto importante su un TV Samsung 8K.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il modello Samsung QN700B, che rappresenta un televisore uscito nel corso del 2022, viene adesso proposto a un prezzo pari a 1.099 euro mediante la versione italiana del portale ufficiale di Amazon. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, precedentemente il costo del televisore ammontava a 2.199 euro, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio del 50%. A conti fatti, lo sconto è di 1.100 euro.

In parole povere, il televisore è sceso a metà prezzo, quindi potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un prodotto di questo tipo. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, in quanto si tratta di un televisore venduto e spedito direttamente da Amazon. In ogni caso, si fa riferimento a un modello Neo QLED che presenta una diagonale di 55 pollici e risoluzione 8K (7.680 x 4.320 pixel).

Il nome completo del modello è ‎QE55QN700BTXZT e dando un'occhiata a quanto proposto online dagli altri principali store il prezzo del prodotto attualmente risulta di 1.499,99 euro da MediaWorld e 1.145,61 euro da Unieuro. Insomma, capite bene che il tutto potrebbe fare gola a più di qualcuno. Per il resto, se volete approfondire la scheda tecnica completa del televisore, potreste voler fare riferimento al sito Web ufficiale di Samsung.