Amazon fa crollare al minimo storico il prezzo di un TV Sony BRAVIA 2023

Siamo arrivati alle ultime ore della Festa delle Offerte Amazon Prime. In questo contesto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata a quanto risulta ancora disponibile in termini di promozioni Tech sul noto portale e-commerce. A tal proposito, uno sconto importante è quello riguardante un televisore Sony BRAVIA del 2023.

Più precisamente, il modello Sony BRAVIA KD-43X80L viene ora proposto a un costo pari a 573,80 euro per gli abbonati ad Amazon Prime (ricordiamo che tutte le offerte legate all'iniziativa attiva fino all'11 ottobre 2023 richiedono una sottoscrizione di questo tipo). Da Amazon Italia si apprende che il prezzo più basso recente (relativamente agli ultimi 30 giorni sulla piattaforma e-commerce) era stato di 697 euro.

Non manca poi anche la possibilità di applicare un ulteriore coupon sconto di 50 euro, attivo anche quest'ultimo fino all'11 ottobre 2023. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno. Questo anche considerando che si fa riferimento a un modello di televisore lanciato nel corso del 2023, dunque tutto sommato di recente approdo sul mercato.

Per il resto, la scheda tecnica di Sony BRAVIA KD-43X80L comprende un pannello da 43 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano poi tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un televisore di questo tipo. Potreste però voler approfondire direttamente il portale ufficiale di Sony per maggiori dettagli sulle caratteristiche.