Amazon fa crollare i prezzi di 2 smart TV LG OLED DVB-T2, quasi 700 Euro in meno!

Giusto alla Vigilia di Natale Amazon ha deciso di “sganciare la bomba” proponendo due intriganti offerte su smart TV 4K DVB-T2 LG con display OLED rilasciati nel 2021. Pensate un po’: i prezzi crollano di oltre 600 Euro rispetto al listino, con tagli che raggiungono il 43%. Vediamo assieme, dunque, i due modelli interessati.

Sconti Amazon su smart TV OLED LG

LG OLED48A16LA Smart TV 4K 48" , TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 899 Euro (1.499 Euro)

LG OLED55A16LA Smart TV 4K 55", TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 917 Euro (1.599 Euro)

Non si tratta dei prezzi più bassi registrati sul servizio di e-commerce, ma ci si avvicina non poco. Inoltre, si segnala che nel caso del televisore da 48 pollici non c’è disponibilità nei magazzini della società statunitense, ergo ordinare adesso il dispositivo richiederà una attesa non definita. Come sempre la consegna avverrà gratuitamente per i clienti Prime e non mancherà la possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione o rate a Tasso Zero.

Infine, si segnala a chi predilige soluzioni di sicurezza ulteriori che Amazon offre la garanzia estesa pagando da 58,99 Euro a 79,59 Euro, rispettivamente per due e tre anni di estensione.

