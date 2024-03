Amazon fa CROLLARE il prezzo di Motorola razr 40: come acquistarlo a 498 EURO

Dopo aver approfondito i migliori robot aspirapolvere in offerta su Amazon, ci soffermiamo su un altro sconto importante. Lo store online ha infatti fatto crollare il prezzo dello smartphone pieghevole Motorola razr 40, cosa che può sicuramente attirare l'attenzione di più di qualcuno.

MOTOROLA RAZR 40 in SUPER OFFERTA su AMAZON

Lo smartphone viene adesso proposto a un prezzo di 498 euro, al posto del prezzo più basso recente di 581,66 euro (risparmio del 14%). Il prezzo consigliato sarebbe invece di 899,90 euro, per uno sconto del 45%. Il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon.

Vale la pena fare una precisazione: per trovare l'offerta indicata a partire dal sito Web desktop, può risultare necessario premere sul pulsante "Aggiungi al carrello" collocato in basso a destra nel pannello "Confronta offerte su Amazon". Il motivo? Gli annunci su Amazon sono in costante aggiornamento e l'offerta in primo piano potrebbe riguardare rivenditori di terze parti.



Adesso che sapete come usufruire dell'ottima promozione, attiva fino al 25 marzo 2024 nel contesto della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, potrebbe interessarvi approfondire le caratteristiche tecniche del dispositivo tramite la nostra recensione di Motorola razr 40 (pubblicata a fine 2023). La batteria è da 4.200mAh, c'è un display OLED da 6,9 pollici con refresh rate di 144Hz e la ricarica avviene a 33W.