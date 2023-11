Amazon fa crollare il prezzo di un notebook MSI con RTX 4070 e Alan Wake 2 in omaggio

Andando oltre allo sconto Amazon su Google Pixel 8, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali lanciate in ambito Tech dalla popolare catena. Ad esempio, quest'ultima ha messo in offerta un notebook MSI con GPU RTX 4070.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello MSI Katana 17 B12VGK-251IT viene adesso venduto a un prezzo pari a 1.599 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il prezzo consigliato per il computer portatile ammonterebbe a 2.299 euro. Di mezzo c'è un possibile risparmio del 30%.

Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che si fa riferimento a uno sconto di 700 euro. Tra l'altro, da un'apposita pagina Amazon si apprende che l'offerta consente anche dii portarsi a casa Alan Wake 2 in omaggio (il codice sarà ottenibile fino al 27 novembre 2023). Capite bene, dunque, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno, considerando il fatto che si tratta di un notebook in grado di offrire buone soddisfazioni in ambito gaming, vista anche la presenza della succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070.

Guardando per il resto alla scheda tecnica di MSI Katana 17 B12VGK-251IT, quest'ultima comprende anche un processore Intel Core i7-12650H, 16GB di RAM e 1TB di SSD. Il pannello da 17,3 pollici ha risoluzione Full HD, mentre il sistema operativo è immancabilmente Windows 11 Home.