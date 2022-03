Amazon fa crollare il prezzo di Realme GT Master Edition: 32% di sconto

Dopo aver trattato alcuni sconti di Amazon su Smart TV Sony, torniamo ad approfondire le proposte lanciate in ambito tech dal noto portale e-commerce. Infatti, c'è uno sconto niente male sullo smartphone Realme GT Master Edition.

Più precisamente, il dispositivo viene adesso proposto a un prezzo pari a 237 euro su Amazon Italia tramite rivenditori nel modello da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy, generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 349 euro. In parole povere, c'è uno sconto del 32%, ovvero si possono risparmiare 112 euro.

Insomma, il prezzo di Realme GT Master Edition è crollato nell'ultimo periodo e potrebbe dunque trattarsi di un buon momento per mettere le mani sullo smartphone. Questo anche in virtù di quanto proposto dagli altri principali store online. Infatti, il portale ufficiale di Realme vende il prodotto a 269,99 euro, mentre da Unieuro il costo dello smartphone è di 289,90 euro (c'è un risparmio extra del 5% direttamente in carrello, che porta il prezzo finale a 275,41 euro). Il prezzo da MediaWorld è invece pari a 249,99 euro.

Ricordiamo che il dispositivo è stato ufficializzato a fine 2021, dunque si tratta un modello di tutto sommato recente uscita. Capite bene quindi che l'occasione potrebbe rivelarsi ghiotta per un buon numero di persone.