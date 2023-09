Amazon fa crollare il prezzo del TV LG OLED evo 2023 da 77 pollici

Non c'è solamente lo sconto Amazon sul TV LG da 55 pollici a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia in questo inizio settembre 2023. Infatti, sul noto portale e-commerce è stata avviata anche un'offerta importante su un televisore LG con diagonale di 77 pollici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, ora il modello LG OLED77C34LA viene venduto a un prezzo pari a 2.756,11 euro tramite rivenditori. Stando a quanto si apprende direttamente da Amazon Italia, usualmente il costo consigliato sarebbe di 4.199 euro, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio del 34%.

In parole povere, basta effettuare un rapido calcolo per comprendere che lo sconto è di 1.442,89 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente rivelarsi una buona occasione per coloro che sono alla ricerca di un televisore di fascia alta, tra l'altro approdato da poco sul mercato (in quanto si tratta di un modello legato al 2023).

A proposito della scheda tecnica di LG OLED77C34LA, quest'ultima comprendere un pannello con diagonale di 77 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano poi tutte le funzionalità del caso legate al sistema operativo webOS, ma per maggiori dettagli potreste voler approfondire direttamente il portale ufficiale di LG, visto che in quest'ultimo c'è un'ampia descrizione del prodotto.