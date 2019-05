Amazon: cuffie ed auricolari Bose in sconto oggi 17 Maggio

Torna il nostro appuntamento quotidiano con le migliori offerte proposte da Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. Nella giornata di oggi il colosso di Seattle propone in offerta un paio di cuffie ed auricolari targati Bose, che sono particolarmente utili anche per lo sport.

Partendo dalle cuffie, si tratta delle Bose QuietComfort 35 II, delle cuffie wireless con Alexa integrata e tecnologia di riduzione del rumore di prima qualità, che possono essere portate a casa al prezzo scontato di 269,99 euro, il 29% in meno rispetto ai 379 Euro di listino, per un risparmio netto di 109,96 Euro. In sconto è presente sia la versione argento che quella con scocca nera.

Tra i tanti prodotti Bose in offerta oggi troviamo anche le SoundSport, delle cuffie in-ear per dispositivi Apple che sono ideali per lo sport. Progettate per essere resistenti al sudore ed agli agenti atmosferici, le SoundSport includono degli inserti Bose StayHear che si adattano alla forma dell'orecchio per un'esperienza di ascolto profonda e nitida. E' anche presente un microfono e telecomando che consentono di controllare la musica e rispondere alle chiamate, solo dai dispositivi Apple. Il prezzo proposto da Amazon è di 39,99 Euro.

Chiaramente su entrambi i prodotti sono garantiti tutti i vantaggi previsti per gli utenti Prime.