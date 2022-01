Amazon: cuffie da gaming Corsair in offerta, un modello al prezzo più basso di sempre

Siete alla ricerca di nuove cuffie da gaming per il vostro setup? Amazon ha tutti i prodotti che fanno al caso vostro in offerta! Dopo avere visto le cuffie Logitech in promozione dieci giorni fa, cambiamo marchio e analizziamo le cuffie da gaming Corsair proposte in sconto: c’è un modello al prezzo minimo storico!

Sconti Amazon su cuffie da gaming Corsair

Corsair VOID ELITE Surround Cuffie Gaming con Microfono Omnidirezionale Ottimizzato, Audio 7.1 con PC, PS4, Xbox One, Switch e Mobili Compatibilità, Nero: 55,99 Euro

Corsair VOID ELITE USB Cuffie Gaming per PC, con Microfono Omnidirezionale Ottimizzato Audio 7.1, Personalizzabili Illuminazione, Microfibra Tessuto Padiglioni, Bianco: 56,09 Euro

Corsair Hs60 Pro Surround Cuffie Gaming con Microfono, Audio 7.1 Surround, Padiglioni Memory Foam, Cancellazione Rumore Microfono, Per PC/PS5/PS4/Xbox One/Series X/Nintendo Switch/Dispositivi mobili: 56,99 Euro

Corsair HS70 BLUETOOTH Cuffie da Gioco Multipiattaforma, Audio del gioco e Discussione in simultanea, compatibile con molti dispositivi, auricolari regolabili imbottiti con moschettone, Nero: 83,99 Euro

Le Corsair VOID ELITE base da 55,99 Euro vengono proposte dal colosso dell’e-commerce al prezzo più basso di sempre, stando ai dati raccolti da Keepa, grazie al calo del 30% sul listino; tuttavia, vale solamente per la variante bianca delle cuffie. Amazon si occuperà di vendita e spedizione, garantendo la consegna in un giorno agli utenti abbonati a Prime. Infine, segnaliamo che manca una data di conclusione delle promozioni e consigliamo di conseguenza di effettuare rapidamente l’acquisto, se di vostro interesse.

