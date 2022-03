Amazon: cuffie Sony di fascia medio-alta in offerta, fino 51% in meno

Se siete alla ricerca di prodotti audio di fascia medio-alta a prezzi vantaggiosi, dopo avervi proposto gli auricolari Beats in offerta su Amazon torniamo ancora una volta sul medesimo portale per proporvi cinque cuffie Sony in sconto, con tagli anche del 51% rispetto al listino. Di quali modelli stiamo parlando?

Sconti Amazon su cuffie Sony

Sony WH-CH510 - Cuffie wireless on-ear, Compatibile con Google Assistant e Siri, Batteria fino a 35 ore, Bluetooth, Nero: 28,99 Euro

- Cuffie wireless on-ear, Compatibile con Google Assistant e Siri, Batteria fino a 35 ore, Bluetooth, Nero: 28,99 Euro Sony Wh-Ch710N - Cuffie Bluetooth Senza Fili, Over Ear, con Noise Cancelling, Microfono Integrato E Batteria Fino a 35 Ore (Nero): 72,98 Euro

- Cuffie Bluetooth Senza Fili, Over Ear, con Noise Cancelling, Microfono Integrato E Batteria Fino a 35 Ore (Nero): 72,98 Euro Sony WH-XB910N - Cuffie Bluetooth over-ear con cancellazione del rumore, Batteria fino a 30 ore, Ottimizzato per Alexa e Google Assistant, Microfono integrato, nero: 159,08 Euro

- Cuffie Bluetooth over-ear con cancellazione del rumore, Batteria fino a 30 ore, Ottimizzato per Alexa e Google Assistant, Microfono integrato, nero: 159,08 Euro Sony Wh-H910N - Cuffie Wireless Over-Ear con Noise Cancelling, Hi-Res Audio, Dsee Hx, Alexa Built-In, Compatibili con Google Assistant E Siri, Batteria Fino a 35 Ore, Bluetooth, Nfc, Nero: 163,82 Euro

- Cuffie Wireless Over-Ear con Noise Cancelling, Hi-Res Audio, Dsee Hx, Alexa Built-In, Compatibili con Google Assistant E Siri, Batteria Fino a 35 Ore, Bluetooth, Nfc, Nero: 163,82 Euro Sony WH-1000XM4 - Cuffie Bluetooth Wireless con HD Noise Cancelling Evoluto, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri e Batteria Fino a 30 ore (Nero, 2020): 275,40 Euro

Ogni singolo dispositivo citato sopra è venduto e spedito da Amazon e verrà consegnato senza costi aggiuntivi anche in un giorno. Purtroppo non si tratta di sconti che portano il prezzo al minimo storico, ma sono pur sempre promozioni da non sottovalutare e da valutare attentamente se siete alla ricerca di cuffie per fare un regalo a qualcuno o per uso personale, data la loro qualità.

