Amazon: custodie per iPhone Xr ed Xs Max e caricabatterie in sconto

Comincia il 2019 di offerte anche per Amazon. Quest'oggi, a seguito di un periodo natalizio denso di promozioni, il gigante di Seattle propone a prezzo scontato un paio di custodie per gli ultimi iPhone ed una serie di caricabatterie e powerbank.

Custodie iPhone Xr ed Xs Max

ESR Cover iPhone XR, Custodia in Vetro Temperato 9H [Copre solo il retro dell'iPhone][Antigraffio] + Cornice Paraurti in Silicone Morbido [Antiurti] per Apple iPhone XR da 6.1 Pollici (Uscito a 2018): 11,89 Euro

ESR Cover per iPhone XS Max 2018, Custodia Gel Trasparente Morbida Silicone Sottile TPU [Ultra Leggera e Chiaro] per Apple iPhone XS Max (Trasparente): 6,79 Euro

Caricabatterie e powerbank

RAVPower Caricatore USB da Muro a 2 Porte, 24W / 4.8A, Alimentatore da Viaggio con Tecnologia iSmart, Compatibile con iPhone/iPad / Galaxy/Tablet ect. (Nero): 10,11 Euro

RAVPower USB C Batteria Esterna 26800mAh Doppia Porta di Ingresso, Power Bank con 2 Porte USB iSmart 2.0, 1 Porta 5V/3A Type-C, per Galaxy S8, Mate 10, Nexus 5X, Xperia XZ, OnePlus 2, MacBook 2015: 39,99 Euro

RAVPower Extra-Mini Alluminio Caricabatterie Auto 2 Porte, 24W/4.8A, Caricatore USB Universale con Tecnologia iSmart per iPhone, iPad, Smartphone Galaxy, Huawei, LG, Nexus, TomTom, ecc. - argento: 8,49 Euro

Quick Charge 3.0 Caricabatterie USB da Muro RAVPower Alimentatore USB Caricatore 2 Porte USB 30W QC 3.0 per iPhone, iPad, Galaxy S6 Edge, HTC One A9, Note 5, Nexus 6, Smartphone e Tablet Vari - Bianco: 14,44 Euro

AUKEY Caricabatterie USB da Muro Ultra Compatto, Doppia Porta USB 2,4A Caricatore USB con Tecnologia AiPower per iPhone X / 8/8 Plus, iPad Air/PRO, Samsung, HTC, LG ECC.: 8,49 Euro

Molte delle offerte sono disponibili fino ad esaurimento scorte, come indicato nelle schede prodotto in cui è presente la percentuale delle unità richieste. Per altre invece la disponibilità in offerta è garantita a tempo indeterminato.