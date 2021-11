Amazon Cyber Monday 2021: ultime 6 ore di sconti su aspirapolveri e robot

Con la fine del Cyber Monday, ci avviciniamo alla conclusione di una incredibile Black Week, che abbiamo seguito con molta attenzione anche nella sezione dedicata al Black Friday 2021. Iniziato il conto alla rovescia, scopriamo quali potrebbero essere gli ultimi affari per la casa.

Tra le categorie più gettonate rientrano senza dubbio scope elettriche wireless, aspirapolveri cicloniche e robot Smart. A ormai meno di 6 ore dal fotofinish, quali sono le offerte da tenere in considerazione, oltre agli aspirapolveri e robot in offerta su Amazon già esaminati nelle scorse giornate?

Aspirapolveri Wireless

Hoover H-Free 200 HF222AXL - Nero/Rosso, 2 V, 22 W, 0.7 Litri - 139,99 euro invece di 168,38

- Nero/Rosso, 2 V, 22 W, 0.7 Litri - 139,99 euro invece di 168,38 BLACK+DECKER BDPSE1815P-QW - 2in1 Scopa e Aspiratore, Tecnolgia Antigroviglio e Pet System, Contenitore Rimovibile - 149,99 euro invece di 199,99

- 2in1 Scopa e Aspiratore, Tecnolgia Antigroviglio e Pet System, Contenitore Rimovibile - 149,99 euro invece di 199,99 Rowenta XFORCE FLEX 8.60 - 35 Minuti di Autonomia, Animal Kit con spazzola a LED - 199 euro invece di 248

Robot aspirapolvere

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P - Aspirapolvere e Lavapavimenti, Collegamento con App, 3 Modalità di Pulizia - 284,11 euro invece di 399,99

- Aspirapolvere e Lavapavimenti, Collegamento con App, 3 Modalità di Pulizia - 284,11 euro invece di 399,99 iRobot Roomba i3+552 - Robot aspirapolvere connesso, due spazzole in gomma multisuperficie, suggerimenti personalizzati, compatibile con assistente vocale - 499,99 euro invece di 699

- Robot aspirapolvere connesso, due spazzole in gomma multisuperficie, suggerimenti personalizzati, compatibile con assistente vocale - 499,99 euro invece di 699 ECOVACS DEEBOT T9+ con stazione - 3000 PA, rilevamento ostacoli 3D, Alexa - 649 euro invece di 899

Le offerte non mancano di certo e in alcuni casi i ribassi sono davvero sostanziali e in grado di dirimere i dubbi anche dei più indecisi. Ancora in dubbio? Potete provare con la nostra guida alla scelta di aspirapolvere e robot wireless.