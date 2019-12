Amazon Cyber Monday: offerte su microSD e caricabatterie da non lasciarsi sfuggire

A meno di ventiquattro ore dal Cyber Monday, Amazon ha già iniziato a rimpolpare il proprio catalogo con le prime offerte dedicate al mondo dell'elettronica ed informatica. In questa domenica di Dicembre il colosso di Jeff Bezos propone degli sconti imperdibili su microSD e caricabatterie.

Offerte Amazon Cyber Monday

Belkin Cavo USB-C con Connettore Lightning Boost Charge, Cavo con Certificazione MFi, Ricarica Rapida, per iPhone, MacBook, iPad, 1.2 m, Bianco € 19,99

Belkin Cavo USB-C con Connettore Lightning Boost Charge, Cavo con Certificazione MFi, Ricarica Rapida, per iPhone, MacBook, iPad, 1.2 m, Nero € 20,99

SanDisk Extreme scheda di memoria microSDXC da 512 GB + Adattatore SD fino a 160 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), V30 € 99,99

SanDisk Ultra Scheda di Memoria SDXC Traditional, Velocità fino a 80 MB/sec, 128 GB, Classe 10 € 23,99

Belkin Boost Charge Caricabatteria da Casa con Porta USB-C da 27 W e Porta USB-A da 12 W, Cavo non Incluso, Ricarica Rapida per iPhone 11, 11 Pro/Pro Max, XS, XS Max, XR, X, 8/8 Plus € 39,99

Belkin Boost Charge Caricabatteria da Casa con Porta USB-C da 27 W, Cavo non Incluso, Ricarica Rapida per iPhone 11, 11 Pro/Pro Max, XS, XS Max, XR, X, 8/8 Plus € 28,99

Belkin Cavo USB-C con Connettore Lightning e Cinturino Boost Charge, Realizzato con DuraTek, Ricarica Rapida, per iPhone, 1.2 m, Bianco € 28,99

Belkin F8J243bt04-BLK Cavo USB-C con Connettore Lightning e Cinturino Boost Charge, Realizzato con DuraTek, per iPhone, 1.2 m, Nero € 26,99

Per le offerte in questione non è stata specificata alcuna data di scadenza. Tuttavia, nonostante ciò consigliamo comunque di effettuare l'ordine nel minor tempo possibile per evitare di incappare in brutte sorprese e lasciarsi sfuggire le promozioni.