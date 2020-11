Amazon Cyber Monday: ancora in sconto gli Echo e la Fire TV Stick

Sono ancora disponibili in offerta su Amazon, anche in occasione del Cyber Monday di oggi, le promozioni sui prodotti proprietari della società di Seattle, tra cui gli Echo e le Fire TV Stick, in alcuni casi anche in bundle con altri accessori come lampadine intelligenti o smart plug.

Sconti dispositivi Amazon - Cyber Monday

La consegna è ovviamente gratuita, ma la disponibilità non è immediata su tutto. Per alcuni infatti la spedizione è garantita solo a partire dal 20 Dicembre, comunque in tempo per riceverli sotto l'albero a Natale.

Probabilmente le promozioni saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi.