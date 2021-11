Amazon Cyber Monday: ultime ore di sconti su smart TV Hisense e Sony DVB-T2

In occasione del Cyber Monday 2021 su Amazon potrete trovare non solo microSD SanDisk al 70% in meno, ma anche diversi TV DVB-T2 a prezzi interessanti. Si parla di modelli a marchio Sony e Hisense, ma di quali esattamente? Ecco la lista dei migliori disponibili.

Sconti Amazon su smart TV DVB-T2 Hisense e Sony

Hisense 55" QLED 4K 2021 55E78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]: 549 Euro

Hisense 55" QLED 4K 2021 55A78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, IPS, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]: 569 Euro

Hisense 55" ULED 4K 2021 55U88GQ, Quantum Dot IPS, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision IQ, Audio 2.1.2 60W Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]: 899 Euro

Sony Bravia OLED KE-55A8P - Smart TV 55 pollici, 4K ULTRA HD OLED, HDR, con Android TV (Modello esclusivo Amazon 2021) [Classe di efficienza energetica G]: 1.199 Euro

Sony BRAVIA KD-55X80JP - Smart TV 55 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV (Modello esclusivo Amazon 2021) [Classe di efficienza energetica G]: 759 Euro

Sony BRAVIA KE-65XH90P - Smart TV 65 pollici, 4K ULTRA HD Full Array LED, HDR, con Android TV e controllo vocale (Modello esclusivo Amazon 2021) [Classe di efficienza energetica G]: 949 Euro

Sony BRAVIA KD-75X85JP - Smart TV 75 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 1.299 Euro

Per tutti i modelli citati i prezzi risultano essere vicini o esattamente al minimo storico registrato nella piattaforma di e-commerce statunitense. A occuparsi di vendita e spedizione resta sempre Amazon che consente anche di effettuare il pagamento in più mensilità Tasso Zero secondo suo piano o alternativa Cofidis. La consegna, inoltre, avviene gratuitamente nel caso dei clienti Prime. Ricordiamo, in conclusione, che le offerte elencate varranno soltanto fino a questa sera.

In giornata abbiamo anche visto sconti su TV LG OLED e altri prodotti.