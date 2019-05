Amazon darà 10.000 dollari ai dipendenti che si licenziano per creare una loro azienda

La nuova iniziativa del re degli e-commerce si chiama Pay to Quit: Amazon darà 10.000 dollari ai dipendenti che decideranno di licenziarsi per fondare una loro azienda.

Non una azienda qualsiasi, ad ogni modo. Deve essere una azienda che si occupi di consegne e avere sede negli Stati Uniti d'America. Pay to Quit non è la prima mossa di questo tipo, Amazon cinque anni fa aveva deciso di pagare tre mesi lordi di stipendio ad ogni dipendente scontento che era interessato mollare.

È anche un modo per non tenere a bordo persone poco motivate, o comunque interessate a fare altro, allo stesso tempo garantendo loro una minima solidità economica.

Ad ogni modo Amazon ha spiegato che il vero obiettivo è un altro: incoraggiare i dipendenti a costruire qualcosa per loro, dopo aver dedicato anni della loro vita all'e-commerce. "Questo programma è l'ultimo esempio delle iniziative di Amazon che puntano a incoraggiare i dipendenti a sviluppare e portare avanti la loro carriera".

L'Ansa ricorda anche altre due iniziative di Amazon per la crescita dei dipendenti: The Offer e Carrer Choice.

Quest'ultima prevede che l'azienda paghi ai dipendenti il 95% dei costi di iscrizione per corsi che possano aiutarli ad ottenere una qualifica più remunerata, mentre la seconda segue la stessa filosofia dei tre mesi di stipendio di cui parlavamo prima: dà un premio di massimo 5.000$ una volta all'anno ai dipendenti che vogliono licenziarsi.

Ma i dipendenti di Amazon poco motivati non hanno sempre vita facile: di recente la notizia di un tool che licenzia automaticamente gli addetti alla logistica che prendono pause troppo lunghe.

Mentre sette impiegate hanno accusato Amazon di averle licenziate durante la gravidanza.