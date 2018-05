Amazon: debutto di Alexa in Italia ormai prossimo. Già scelti i primi tester

Amazon Alexa, l'assistente personale del colosso degli e-commerce, sarebbe ormai prossimo ad approdare in Italia. La notizia è stata riportata da Tomshw, secondo cui la società di Jeff Bezos avrebbe già dato il via ad un programma di test con una ristretta cerchia di utenti, che faranno da tester per l'IA.

Il popolare sito riferisce che gli utenti (i fortunati) sarebbero già stati contattati via mail per testare l'assistente vocale in vista dell'approdo nel nostro paese. In caso di risposta positiva, Amazon provvederà a spedire gratuitamente a casa un Amazon Echo, il popolare smart speaker.

Nelle mail, riferisce Tomshw, il gigante di Chicago sottolinea che il funzionamento di Alexa in lingua italiana è molto limitato sia a livello di comprensione che di funzionalità e servizi supportati, ecco perchè prima di lanciarlo al pubblico il team che si occupa dello sviluppo preferisce effettuare dei test con un gruppo di beta tester per mettere tra le mani degli utenti una versione quanto più completa possibile.

Interessanti anche i tempi di spedizione di Echo: per coloro che accetteranno, infatti, sono previsti tempi tra 1 e 3 settimane, il che vuol dire che probabilmente il lancio pubblico potrebbe avvenire solo entro la fine dell'anno e non nell'immediato, nonostante i tempi per i tester siano stretti.