Amazon: decoder per il digitale terrestre DVB-T2 scontati a meno di 50 Euro

Non ci sono solo le offerte sui TV Samsung su Amazon tra le offerte di Settembre. Il colosso di Seattle, infatti, propone una serie di offerte molto interessanti su alcuni modelli di decoder per il digitale terrestre DVB-T2, che possono essere acquistati a meno di 50 Euro.

Sconti decoder digitale terrestre DVB-T2

Digiquest twin tuner rec - Decoder digitale terrestre Full HD - Funzione di videoregistratore, Nero: 36,99 Euro (49 Euro)

- Decoder digitale terrestre Full HD - Funzione di videoregistratore, Nero: 36,99 Euro (49 Euro) Digiquest Easy Scart HD Decoder Digitale Terrestre, Nero: 31,69 Euro (44,90 Euro)

Decoder Digitale Terrestre, Nero: 31,69 Euro (44,90 Euro) Digiquest decoder digitale terrestre SH-4 Mediaplayer, Nero: 22,99 Euro (27,99 Euro)

Mediaplayer, Nero: 22,99 Euro (27,99 Euro) Digiquest Voice Digitale Terrestre - Funziona con Alexa: 33,90 Euro (49,90 Euro)

Le offerte in questione rientrano te le offerte di Settembre e saranno disponibili per i prossimi quattro giorni. Il negozio online permette anche di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche previste da Amazon, mentre ovviamente non è possibile godere nè del bonus tv, tanto meno del bonus rottamazione da 100 Euro, in quanto la normativa vigente non consente di richiederli tramite internet me solo nei punti vendita fisici.

Non è possibile nemmeno effettuare il pagamento a rate a causa degli importi ridotti, ma è possibile scegliere il pagamento a rate con Cofidis da scegliere direttamente al check out al momento del completamento dell'ordine.