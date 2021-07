Amazon: decoder DVB-T2 e DVB-S2 in offerta a meno di 50 Euro

Nel giorno in cui si rinnova il Red Friday di Mediaworld, Amazon propone uno sconto molto interessante su un decoder DVB-T2 e DVB-S2, che può essere acquistato a meno di 50 Euro, con un risparmio del 18% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito il modello interessato:

Edision PICCOLLINO S2+T2/C, ricevitore combo H265/HEVC 10 Bit (DVB-S2, DVB-T/T2, DVB-C), full HD, USB, colore nero: 45 Euro (54,90 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani 2 Luglio 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 1 ora e 55 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Nella scheda tecnica leggiamo anche che "l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto. Per nasconderlo, scegli Spedizione in imballaggio Amazon all’acquisto", ed è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva da 1 o 2 anni al prezzo di 4,19 e 5,39 Euro una tantum, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Amazon non ha diffuso alcuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in quanto le unità disponibili in offerta potrebbero esaurirsi rapidamente.

Ricordiamo che lo switch off al DVB-T2 prenderà ufficialmente il via il 1 Settembre 2021 quando inizieranno le operazioni di spegnimento dell'MPEG2 a favore del nuovo codec MPEG4 che anche attualmente è largamente utilizzato dai canali in alta definizione.