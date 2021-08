Amazon: decoder DVB-T2 e DVB-S2 in sconto al prezzo minimo storico, sotto 50 Euro

Sebbene le promozioni del momento su Amazon riguardino la Gaming Week, occasione in cui troviamo mouse, cuffie e volanti Logitech fino al 44% in meno, il portale di e-commerce nato a Seattle propone anche un decoder DVB-T2/DVB-S2 al prezzo minimo storico, perfetto per adeguarsi ai nuovi standard prima dello switch-off.

Il modello interessato è il seguente:

Edision PICCOLLINO S2+T2/C, ricevitore combo H265/HEVC 10 Bit (DVB-S2, DVB-T/T2, DVB-C), full HD, USB, colore nero: 45 Euro (54,90 Euro)

Si tratta di uno dei pochi modelli proposti in offerta dalla società statunitense durante questo periodo e, per giunta, è disponibile al prezzo più basso mai posto da Amazon stessa. Nel caso di rivenditori terzi la quota scende di circa 6 Euro, ma non viene considerata la spedizione che, solitamente, porta i costi a salire sopra i 45 Euro attuali.

In ogni caso, la consegna senza costi aggiuntivi anche entro la giornata di domani, sabato 28 agosto 2021, viene garantita a tutti i clienti iscritti a Prime; inoltre, Amazon propone anche l’aggiunta di protezione ulteriore con garanzia estesa a 1 o 2 anni, con costi rispettivamente pari a 5,19 Euro e 6,39 Euro. Si segnala anche la necessità di scegliere l’opzione “Spedizione in imballaggio Amazon” per nascondere il contenuto dell’imballaggio base durante la fase di spedizione e consegna.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo non risulta esserci alcuna data di conclusione dell’offerta in questione; per questo motivo, consigliamo di completare l’acquisto rapidamente se vi dovesse servire un decoder per adeguarsi agli standard di digitale terrestre e satellitare.

