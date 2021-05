Amazon, i device condivideranno da soli il Wi-Fi con i vicini? Facciamo chiarezza

Probabilmente lo avete pensato almeno una volta anche voi: "non è che qualche vicino sta sfruttando senza consenso il mio Wi-Fi, in modo da non pagare la connessione a Internet?". Si tratta forse di uno degli "incubi" più diffusi tra gli appassionati del mondo tech. Ebbene, in queste ore una notizia ha fatto "saltare dalla sedia" non pochi utenti.

Infatti, ArsTechnica, fonte nota e ritenuta affidabile nel settore tech, ha lanciato un "avvertimento" che risulta molto interessante approfondire, pubblicando un articolo titolato "I device Amazon presto condivideranno automaticamente Internet con i vicini". Questo accadrà davvero, ma è bene fare chiarezza in merito, in quanto ovviamente il colosso di Seattle non consentirà alle persone che abitano vicino a voi di utilizzare in modo completo la vostra connessione a Internet pagata profumatamente.

La questione è infatti un po' più complessa e riguarda, per il momento, solamente gli Stati Uniti d'America. In ogni caso, tutto è legato ad Amazon SideWalk, uno standard proprietario dell'azienda di Jeff Bezos supportato da dispositivi come Amazon Echo 4, nonché da svariati prodotti legati, oltre alla serie Echo, ad Alexa, Ring, camere di sicurezza e molto altro.

Ebbene, il colosso di Seattle prevede di avviare un "esperimento" importante relativo a SideWalk a partire dall'8 giugno 2021, quindi relativamente tra pochi giorni. In parole povere, i dispositivi degli utenti statunitensi entreranno automaticamente, salvo "disdetta manuale" (che tratteremo poi), in un programma che prevede di condividere una "piccola parte" della connessione a Internet con i dispositivi di altre persone che si trovano fisicamente vicine.

In parole povere, se la connessione a Internet del vostro vicino non funziona, ad esempio, in "momenti critici" come la ricerca di un oggetto smarrito tramite Tile, il vostro dispositivo Amazon potrebbero "aiutare" la sua rete, fornendo giusto quella connettività di base che serve per svolgere l'operazione coinvolta.

Più precisamente, si tratta di un massimo di 80Kbps, ovvero 40 volte in meno la banda necessaria per guardare in streaming un video ad alta risoluzione. Il limite di connessione dati che SideWalk può utilizzare in un mese è 500MB.

Amazon definisce SideWalk come "una rete condivisa che aiuta i dispositivi a funzionare meglio". La società di Seattle afferma chiaramente che verranno rispettati privacy e sicurezza durante l'utilizzo del servizio. Per il resto, ribadiamo ancora una volta che SideWalk per il momento è disponibile solamente negli USA. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento alla pagina ufficiale.

In ogni caso, il motivo per cui la notizia sta "facendo discutere" è il fatto che i dispositivi entreranno in automatico nel programma SideWalk, a meno che l'utente non lo disattivi. Per fare questo, gli utenti statunitensi possono passare per l'applicazione di Alexa e disabilitare il servizio dalle impostazioni del proprio account.

Tuttavia, dato che non esattamente tutti gli utenti sono soliti "mettere mano" alle impostazioni, il fatto che SideWalk venga attivato di default, per il momento solamente negli Stati Uniti d'America, potrebbe portare all'entrata nel servizio da parte di molti dispositivi.