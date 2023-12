Amazon, questi sono i dieci prodotti più venduti nel 2023 in Italia

Quando mancano ormai dieci giorni alla fine del 2023, Amazon ha annunciato la classifica dei dieci prodotti più venduti nel corso dell’anno in Italia, i quali riflettono a pieno le tendenze ed i gusti degli utenti.

Di seguito la top 10 dei prodotti:

La classifica dimostra come gli utenti vogliano acquistare sempre più dispositivi intelligenti con integrazione Alexa che permettano loro di poter gestire ed organizzare la quotidianità. Gli italiani però guardano anche alla salute ela cura della persona, come dimostrato dai molti prodotti di questo tipo presenti tra i best seller. In termini di categorie, le più popolari sono l’elettronica, gli alimentari e la cancelleria.

Nella classifica c'è qualche prodotto che avete acquistato anche voi?