Amazon, dieci sconti imperdibili per le ultime 48 ore delle offerte di primavera

Le offerte di primavera da Amazon stanno per concludersi, dunque è il momento di fare un sommario di alcune delle promozioni più interessanti e convenienti dell’ultima ora, così da cogliere l’attimo e portarsi a casa smartphone, smartwatch, smart TV, soundbar e computer portatili di fascia alta a un ottimo prezzo.

OPPO Reno4 Z , RAM 8 GB e 128 GB Espandibile, Colore Ink Black: 254,99 Euro (399,90 Euro)

, RAM 8 GB e 128 GB Espandibile, Colore Ink Black: 254,99 Euro (399,90 Euro) Motorola moto one fusion plus (Quad camera 64 MP, batteria 5000 mAH, Display Total Vision FHD+ 6.5", Qualcomm Snapdragon 730, Dual SIM, 6/128 GB, Android 10), Twilight Blue: 199,90 Euro (299,99 Euro)

(Quad camera 64 MP, batteria 5000 mAH, Display Total Vision FHD+ 6.5", Qualcomm Snapdragon 730, Dual SIM, 6/128 GB, Android 10), Twilight Blue: 199,90 Euro (299,99 Euro) HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 46 mm, Durata Batteria fino a 2 Settimane, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Display del Quadrante in Vetro 3D, Chiamata Tramite Bluetooth, Matte Black: 129,99 Euro (229,00 Euro)

46 mm, Durata Batteria fino a 2 Settimane, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Display del Quadrante in Vetro 3D, Chiamata Tramite Bluetooth, Matte Black: 129,99 Euro (229,00 Euro) Samsung TV QE55Q74TATXZT Serie Q70T Modello Q74T QLED Smart TV 55", con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon [Classe di efficienza energetica G]: 799,99 Euro (1.199 Euro)

Serie Q70T Modello Q74T QLED Smart TV 55", con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon [Classe di efficienza energetica G]: 799,99 Euro (1.199 Euro) Samsung TV UE55TU7190UXZT Smart TV 55" Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 449,99 Euro (549 Euro)

Smart TV 55" Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 449,99 Euro (549 Euro) Sony KD49X7055PBAEP , Smart Tv 49 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 549 Euro (799 Euro)

, Smart Tv 49 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 549 Euro (799 Euro) Philips TV Ambilight 43PUS8505 /12 43" 4K UHD TV LED (Processore P5 Perfect Picture, HDR10+, Dolby Vision∙Atmos, Android TV, Works with Alexa) Argento - Modello 2020/2021 [Classe di efficienza energetica G]: 449 Euro (599,99 Euro)

/12 43" 4K UHD TV LED (Processore P5 Perfect Picture, HDR10+, Dolby Vision∙Atmos, Android TV, Works with Alexa) Argento - Modello 2020/2021 [Classe di efficienza energetica G]: 449 Euro (599,99 Euro) Samsung Soundbar HW-S40T/ZF da 100W, 2.0 Canali, Nero: 114,99 Euro (199 Euro)

da 100W, 2.0 Canali, Nero: 114,99 Euro (199 Euro) MSI GP75 Leopard 10SEK-050IT , Notebook Gaming 17,3" FHD IPS-Level 144Hz, Intel Core I7-10750H, 16GB RAM DDR4, 1TB SSD M.2 PCIE, Nvidia RTX 2060, 6GB GDDR6 [Layout Italiano]: 1.449 Euro (1.849 Euro)

, Notebook Gaming 17,3" FHD IPS-Level 144Hz, Intel Core I7-10750H, 16GB RAM DDR4, 1TB SSD M.2 PCIE, Nvidia RTX 2060, 6GB GDDR6 [Layout Italiano]: 1.449 Euro (1.849 Euro) Microsoft Surface Book 3 da 13.5", Core i7, 16 GB, SDD 256 GB, Platino: 1.799 Euro (2.299 Euro)

Pressoché tutti questi dispositivi sono venduti e spediti da Amazon e presentano la consegna senza costi aggiuntivi per tutti i clienti iscritti a Prime, se non anche la consegna gratuita in un giorno. Inoltre, non manca la possibilità di effettuare il pagamento a rate con CreditLine di Cofidis o, in alternativa, in base al piano proposto da Amazon. Le offerte in questione scadono tutte tra il 31 marzo e il 2 aprile 2021, dunque il nostro consiglio è quello di effettuare l’acquisto il più velocemente possibile se risultano prodotti di vostro interesse.

Tra le tante promozioni ricordiamo esserci anche molte tastiere, mouse, cuffie e periferiche da gaming Logitech e Razer fino al 53% in meno rispetto al prezzo di listino. Non mancano infine alcune offerte di giornata su iPad Air e Galaxy Tab S7.