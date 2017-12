Amazon: il Digital Day tornerà il prossimo 29 Dicembre con tanti sconti!

Dopo il discreto successo ottenuto lo scorso anno ha annunciato che il prossimo 29 Dicembre tornerà, anche sulla versione italiana, il, una giornata di promozioni dedicata a tutti coloro che non hanno avuto modo di comprare regali di Natale ad amici e parenti.

Il rivenditore online sconterà più di 5.000 articoli che rientrano in otto categorie (giochi, applicazioni, ebooks, TV e Film, ed altre). Le offerte, secondo quanto riportato dalla stampa americana, saranno particolarmente attraenti per coloro che hanno già investito nell'ecosistema Amazon, e che hanno ad esempio acquistato già in passato il Kindle Fire, la Fire TV e dispositivi della gamma Echo.

Aaron Rubenson, Vice President di Amazon per l'App Store, nell'annunciare questa nuova ondata di offerte ha elogiato il Digital Day, che ha segnato "una giornata incredibile" per tutti gli interessati che avevano intenzione di effettuare regali digitali. "La risposta dei clienti è stata incredibilmente positiva l'anno scorso" ha affermato.

La società, ovviamente, almeno al momento ancora non ha diffuso alcun dettaglio sulle offerte che proporrà, ma ha citato un buono sconto da 10 Dollari su Amazon per tutti i clienti HBO Now, ma sarà anche possibile acquistare libri a prezzo scontato sulla prova di alcune applicazioni.

E' facile intuire il motivo per cui Amazon abbia deciso di lanciare il Digital Day dopo Natale: molte persone in queste ore stanno ricevendo come regalo il Fire TV Stick a 29,99 Euro grazie alla promozione lanciata.