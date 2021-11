Amazon, disponibile l'applicazione di Prime Video su Mac: supporta anche i download

Amazon ha annunciato il lancio dell'applicazione ufficiale di Prime Video su Mac, che permette agli utenti di accedere al catalogo di contenuti ed al negozio di film interno in cui è possibile noleggiare o acquistare contenuti.

Soprattutto, però, il client ufficiale della piattaforma di streaming del colosso di Seattle, supporta anche la modalità Picture-In-Picture, AirPlay ed il download dei contenuti.

L'applicazione può essere scaricata direttamente dal Mac App Store, e supporta sia i Mac M1 che dispositivi basati sui processori Intel. A livello di compatibilità, invece, può essere installato sui Mac basati su macOS Big Sur e versioni successive.

Il funzionamento è molto semplice e l'aspetto più interessante è rappresentato dal fatto che consente il download dei contenuti per la visione offline. Presente anche la feature X-Ray, e la possibilità di vedere contenuti anche in UHD: quelli che supportano tale risoluzione includono proprio l'etichetta "UHD" nelle schede. Sui Mac basati con i processori Intel fino al 2019, invece, è possibile godere dello streaming in HD massimo a 1080p.

Si tratta senza dubbio di un'ottima novità, soprattutto se si tiene conto del fatto che dal 2021 Amazon trasmette anche la Champions League, con una partita per turno visibile in chiaro in streaming. Di recente, inoltre, è anche emersa un'interessante novità che permetterà agli utenti Prime Video di condividere spezzoni di film.