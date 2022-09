Amazon, disponibile la nuova gamma di cover e pellicole per iPhone 14 di Spigen

In concomitanza con l’arrivo dei nuovi iPhone 14, 14 Pro e 14 Pro Max nei negozi, Spigen ha reso disponibile su Amazon la nuova gamma di cover e pellicole per la lineup di smartphone targati Apple.

Il popolare marchio sudcoreano, infatti, ha lanciato su Amazon la nuova gamma di cover e pellicole per gli iPhone 14.

Collegandovi alla pagina Spigen su Amazon, potete accedere a tutti i prodotti dedicati agli smartphone del colosso di Cupertino. Si va dalle cover per iPhone 14 Pro Max a quelle per iPhone 14 “liscio”, passando ovviamente per gli iPhone 14 Pro e l’iPhone 14 Plus che approderà negli Store nelle prossime settimane. Come avvenuto anche in precedenza, Spigen dà agli utenti ampia scelta: sono disponibili infatti sia le cover Ultra Hybrid trasparenti che quelle con i bordi colorati, passando chiaramente per le Liquid Air e le versioni con MagFit.

Per coloro che necessitano di maggiore protezione, Spigen mette a disposizione anche le pellicole in vetro temperato e le protezioni per i moduli fotografici posteriori degli iPhone, che quest’anno soprattutto sui modelli Pro sono ancora più sporgenti e caratterizzati da sensori più grandi, guidati dalla fotocamera principale da 48 megapixel con stabilizzazione ottica, sensore ultra grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 12MP.