Amazon: disponibile lo strumento per acquistare i libri scolastici in pochi click

Lunedì ricco di novità dal fronte Amazon. Dopo l'apertura del negozio di mascherine, il colosso degli e-commerce ha anche attivato la pagina "Back To School", che accompagnerà milioni di studenti in vista del ritorno a scuola previsto per il 4 Settembre 2020.

A fianco della pagina Pronti per la Scuola, in cui è possibile trovare accessori come zaini ed astucci, ma anche prodotti cancelleria e cartoleria, però, è disponibile anche lo strumento che consente di acquistare i libri scolastici della classe in pochi click.

Il funzionamento riprende quello del tool analogo che era stato attivato lo scorso anno. Basta infatti collegarsi al sito web adozionelibriscolastici, selezionare la regione, provincia, comune ed istituto e selezionare i testi in adozione ed il gioco è fatto. In alternativa, è anche possibile cercare l'istituto, il codice ministeriale ed il comune attraverso il campo presente nella parte superiore della pagina.

In questo modo è possibile organizzarsi in tempo e fare in modo da avere già disponibili alla riapertura delle classi tutti i libri.

Ovviamente Amazon garantisce anche la consegna completa in pochi giorni per gli abbonati Prime. Si tratta di una novità sicuramente interessante per tanti studenti