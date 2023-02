Amazon: disponibile TV Sony OLED 4K 2022 a quasi metà prezzo, oltre 1.000 euro in meno

Al netto delle grandi offerte Amazon su TV Samsung, nello stesso portale di e-commerce potete trovare altri televisori a prezzi stracciati. Ad esempio, sapete che è disponibile un Sony OLED da 65 pollici a oltre 1.000 euro in meno grazie a uno sconto del 44%?

Il modello in questione è il Sony BRAVIA XR-65A75K, parte della linea ammiraglia del gigante nipponico. Lo schermo da 65 pollici è un OLED con risoluzione pari a 3840 x 2160 pixel e frequenza di aggiornamento massima di 120Hz, raggiungibile durante l’attività di gioco grazie al VRR; il refresh rate nativo, difatti, si ferma a 100Hz. Il comparto video gode delle tecnologie HLG, HDR10, Dolby Vision e ALLM, mentre sul fronte audio evidenziamo il supporto alla codifica Dolby Atmos. Il sistema operativo è Google TV e il DVB-T2 è già supportato.

Su Amazon solitamente questo televisore viene proposto a 2.999 euro ma, grazie allo sconto ora attivo, scende a 1.679,20 euro, non troppo distante da metà prezzo. La consegna viene programmata al momento dell’acquisto, mentre il pagamento può essere completato in unica soluzione, in 12 rate mensili senza interessi secondo piano della società statunitense, oppure in più mensilità con Cofidis selezionando l’apposta voce al momento del check-out.

Ci teniamo a sottolineare due dettagli: anzitutto, non si tratta del prezzo più basso di sempre, raggiunto comunque tre mesi fa. Inoltre, non essendoci un chiaro riferimento alle giornate di validità di questa offerta consigliamo di procedere con l’acquisto il prima possibile in caso di interesse.

Sempre nello stesso sito potete però trovare anche altri device in offerta, tra cui lo Xiaomi 11T Pro al 42% in meno.