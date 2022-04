Amazon: disponibili 2 smart TV DVB-T2 a meno di 200 Euro, c'è modello Xiaomi

Dopo l’apertura del negozio dedicato alla Festa della Mamma su Amazon, ci immergiamo nel portale di e-commerce nato per mano di Jeff Bezos alla ricerca di altre promozioni intriganti: a catturare la nostra attenzione sono due smart TV DVB-T2 in offerta a meno di 200 Euro, vediamoli nel dettaglio.

Sconti Amazon su smart TV DVB-T2

Caixun EC32S2N , Smart TV 32" TV LED 2020, WiFi, Netflix, Youtube, Facebook, Tuner Triplo(DVB-T2/T/S2/S), 3xHDMI 2xUSB Media Player [Classe di efficienza energetica F]: 159,99 Euro (199,99 Euro)

, Smart TV 32" TV LED 2020, WiFi, Netflix, Youtube, Facebook, Tuner Triplo(DVB-T2/T/S2/S), 3xHDMI 2xUSB Media Player [Classe di efficienza energetica F]: 159,99 Euro (199,99 Euro) Xiaomi Mi Smart TV P1 32 Pollici, senza Cornice, HD, Triplo Tuner, Android 9.0, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero [Classe di efficienza energetica E]: 195,99 Euro (279,90 Euro)

Entrambi i televisori citati sono dotati di funzionalità smart e decoder DVB-T2, ma mentre il modello Xiaomi ha il sistema operativo Android, il modello Caixun risulta avere un OS proprietario con applicazioni preinstallate come Netflix, YouTube, Amazon Prime Video e social network come Facebook e Twitter.

Altro dettaglio comune è il venditore di terze parti: per quanto concerne lo smart TV Caixun si parla del produttore stesso, il quale si affida ad Amazon per la spedizione; il televisore Xiaomi, invece, è venduto e spedito esclusivamente da rivenditori terzi per i quali consigliamo caldamente di verificare l’affidabilità analizzando i feedback di altri consumatori.

Infine, ultimo dettaglio degno di nota riguarda lo sconto sullo smart TV Caixun, per il quale viene segnalato un risparmio di 30 Euro in quanto clienti Amazon Prime. Pertanto, sembrerebbe proprio che il colosso dell’e-commerce abbia garantito questa offerta in esclusiva a coloro che sono abbonati al piano Prime.

