Amazon: disponibili 3 smart TV DVB-T2 in offerta sotto 250 Euro, da non perdere

State ancora cercando un televisore con supporto al DVB-T2 per adeguarvi ai nuovi standard del digitale terrestre? Abbiamo le offerte perfette per voi! Dopo avervi segnalato i 3 smart TV Sony Bravia di fascia alta in promozione, torniamo su Amazon per proporvi 3 smart TV DVB-T2 in sconto sotto i 250 Euro.

Sconti Amazon su smart TV DVB-T2 sotto i 250 Euro

Hisense 32AE5600FA Smart TV Android, LED HD Ready 32", Design Slim, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10, Bluetooth [Classe di efficienza energetica G]: 219 Euro

Smart TV Android, LED HD Ready 32", Design Slim, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10, Bluetooth [Classe di efficienza energetica G]: 219 Euro Sharp Aquos 32BC6E - Smart TV HD 32" Ready LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB, 2021, Nero [Classe di efficienza energetica F]: 229,99 Euro

- Smart TV HD 32" Ready LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB, 2021, Nero [Classe di efficienza energetica F]: 229,99 Euro Sharp Aquos 32DC6E 32" Smart TV Frameless HD Ready LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB, 2021 [Classe di efficienza energetica F] [Classe di efficienza energetica F]: 239,99 Euro

Tutti e tre i televisori segnalati risultano venduti e spediti da Amazon, che effettuerà la consegna gratuitamente a tutti i clienti abbonati a Prime. In aggiunta, il colosso dell’e-commerce offre un’opzione di pagamento in 5 rate mensili a Tasso Zero. Infine, segnaliamo che manca una data di conclusione di queste offerte che, nonostante non portino i prezzi al minimo storico, vi si avvicinano abbastanza; pertanto, ci sentiamo di consigliarvi l’acquisto il prima possibile.

