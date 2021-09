Amazon: disponibili 4 smart TV DVB-T2 in sconto sotto i 250 Euro, uno al minimo storico

Amazon in questo periodo sta proponendo non solo le offerte “7 Giorni di Samsung”, ma anche sconti su smart TV DVB-T2 sotto i 250 Euro di cui, in particolare, un televisore anche sotto i 200 Euro. Si tratta dunque di TV low-cost perfette per coloro che vogliono adattarsi al nuovo standard del digitale terrestre: vediamoli nel dettaglio.

Sconti Amazon su smart TV DVB-T2

Televisione NIKKEI NH3221SMART da 81 cm/ 32 pollici (Smart TV con wifi integrato, HD Ready, 1366 x 768, 3x HDMI, 1x USB, guida elettronica ai programmi) [Classe di efficienza energetica F]: 189 Euro

da 81 cm/ 32 pollici (Smart TV con wifi integrato, HD Ready, 1366 x 768, 3x HDMI, 1x USB, guida elettronica ai programmi) [Classe di efficienza energetica F]: 189 Euro Xiaomi Mi Smart TV P1 32 Pollici , senza Cornice, HD, Triplo Tuner, Android 9.0, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero [Classe di efficienza energetica E]: 238,99 Euro

, senza Cornice, HD, Triplo Tuner, Android 9.0, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero [Classe di efficienza energetica E]: 238,99 Euro CHiQ L32H7N HD Smart TV, 32”,Wi-Fi, Netflix, Youtube, Prime Video, Facebook, HDR, DVB-T2/C/S2, design senza cornice [Classe di efficienza energetica F]: 229,99 Euro

HD Smart TV, 32”,Wi-Fi, Netflix, Youtube, Prime Video, Facebook, HDR, DVB-T2/C/S2, design senza cornice [Classe di efficienza energetica F]: 229,99 Euro CHiQ L32H7A, 32 pollici (80 cm), Android 9.0, Smart TV, HD, Wi-Fi, Bluetooth, Google Assistant, Netflix, Prime Video, 2 HDMI, USB [Classe di efficienza energetica F]: 239,99 Euro

Notiamo, innanzitutto, che il primo televisore citato risulta venduto al prezzo minimo storico registrato su Amazon, dunque si tratta di un’offerta particolarmente interessante. Oltre a questo dettaglio, facciamo presente che i TV CHiQ sono venduti dal produttore stesso e spediti da Amazon, mentre il modello Nikkei risulta venduto da un negozio di terze parti e spedito dal colosso dell’e-commerce.

Di conseguenza, i clienti Prime potranno giovare della consegna gratuita in pochi giorni, mentre non manca per qualsiasi utente la possibilità di effettuare il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis al check-out. Risulta assente, infine, una data di conclusione delle promozioni citate.

In precedenza abbiamo anche trattato l’offerta imperdibile su Huawei MateBook D15, proposto su Amazon al prezzo più basso di sempre.