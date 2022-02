Amazon: disponibili 4 smartwatch TicWatch in offerta, fino al 38% in meno

Dopo avere trattato le offerte Amazon su Xiaomi 11 Lite 5G NE e Xiaomi 11T 5G, spostiamoci nel mondo dei dispositivi wearable per riportare alcune promozioni su smartwatch TicWatch per il fitness, per ogni fascia di prezzo. Vediamo assieme i quattro modelli interessati all’iniziativa del portale di e-commerce.

Sconti Amazon su smartwatch TicWatch

Ticwatch E2 Smartwatch , 5 ATM impermeabile, predisposto per il nuoto, GPS integrato, cardiofrequenzimetro, Google Assistant, musica, Google Wear OS Smart Watch, compatibile con iPhone e Android-nero: 99,99 Euro

Ticwatch E3 Smartwatch Smart Watch da uomo Wear OS Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Platform e sistema a doppio processore Mobvoi Google Pay GPS Cardiofrequenzimetro: 160 Euro

Ticwatch C2 Plus 1 GB di RAM Smartwatch Orologio Intelligente Pagamenti NFC IP68 Impermeabile GPS Incorporato Fitness Cardiofrequenzimetro Google Assistant Compatibile Android e iOS Onyx: 162,34 Euro

Ticwatch Pro 3 Ultra GPS Smartwatch Orologio Intelligente Qualcomm SDW4100 e Mobvoi Dual Processor System Wear OS Smart Watch for Men Blood Oxygen IHB AFiB Detection Fatigue Assessment: 285,82 Euro

Tutti gli smartwatch in questione sono venduti e spediti da Amazon, che provvederà a consegnare il prodotto anche entro il giorno successivo se siete abbonati a Prime. Il pagamento potrà essere effettuato in 5 rate mensili Tasso Zero proprio secondo piano della società di Seattle. Risulta assente, invece, una chiara tempistica di conclusione degli sconti.

Ricordiamo, in conclusione, che oggi Amazon ha lanciato in Italia Echo Show 15.