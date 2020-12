Amazon, ancora disponibili i buoni regalo di Natale: ecco come acquistarli

Se siete in ritardo, come molti, con i regali di Natale da dare ai vostri cari, in soccorso ci sono sempre i buoni regalo di Natale. Il colosso di Jeff Bezos infatti permette di acquistare fino all'ultimo minuto i buoni, che possono avere valori diversi.

Per acquistare un buono regalo Amazon basta collegarsi alla pagina dedicata e scegliere l'opzione più congeniale: ci sono digitali, che possono essere inviati via SMS o email, o da stampare, anche in questo caso disponibili nel giro di pochi minuti. Non viene più garantita la consegna dei biglietti d'auguri o i cofanetti, che sconsigliamo in quanto potrebbero non arrivare.

Per quanto concerne i buoni da stampare, sono disponibili tantissimi design, alcuni dei quali anche molto simpatici: l'importo varia da 20 a 5000 Euro, passando per 25, 30, 40, 50 Euro e quelli personalizzati. Attraverso la pagina d'acquisto è possibile scegliere il metodo di consegna (Email o SMS), l'email del destinatario, il proprio nome, un messaggio personalizzato e la data di spedizione.

Insomma, anche quest'anno come accaduto in passato, il buono regalo di Amazon è destinato a diventare un'ottima opzione last minute per gli indecisi ed i ritardatari.