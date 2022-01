Amazon: disponibili cuffie Sennheiser e JBL in promozione, anche per audiofili

Qualche giorno fa abbiamo avuto occasione di proporvi alcune cuffie da gaming Corsair in offerta su Amazon, eppure la serie di offerte su prodotti audio presso il portale di e-commerce più utilizzato al mondo non si ferma a tale gamma. Vediamo, per esempio, le promozioni attive su cuffie Sennheiser e JBL anche per audiofili.

Sconti Amazon su cuffie Sennheiser e JBL

Sennheiser HD 300 Cuffia Circumaurale, 18–20,000 Hz (-10 dB), Leggera, Richiudibile, Nero: 41,99 Euro

Cuffia Circumaurale, 18–20,000 Hz (-10 dB), Leggera, Richiudibile, Nero: 41,99 Euro Sennheiser HD 400s Cuffia Microfonica Circumaurale con Comandi Remoti, Jack 3,5 mm, Nero: 59,99 Euro

Cuffia Microfonica Circumaurale con Comandi Remoti, Jack 3,5 mm, Nero: 59,99 Euro Sennheiser HD 599 Cuffie Aperte sul Retro, Edizione Speciale, Nero [Esclusiva Amazon]: 136,99 Euro

Cuffie Aperte sul Retro, Edizione Speciale, Nero [Esclusiva Amazon]: 136,99 Euro Sennheiser HD 599 Cuffia Aperta, Circumaurale, Impedenza 50 Ω, Avorio: 150,39 Euro

Cuffia Aperta, Circumaurale, Impedenza 50 Ω, Avorio: 150,39 Euro Sennheiser HD 660 S Cuffia Aperta Dinamica per Audiofili, Impedenza Nominale 150 Ohm, 9 – 41,500 Hz, Over Ear, Modello 2019, Nero: 429 Euro

Cuffia Aperta Dinamica per Audiofili, Impedenza Nominale 150 Ohm, 9 – 41,500 Hz, Over Ear, Modello 2019, Nero: 429 Euro JBL Tune 500BT Cuffie Wireless Sovraurali con funzione Multipoint e Ricarica veloce – Cuffie On-Ear Bluetooth con connessione a Siri e Google – Fino a 16h di autonomia, Nero: 29,99 Euro

Cuffie Wireless Sovraurali con funzione Multipoint e Ricarica veloce – Cuffie On-Ear Bluetooth con connessione a Siri e Google – Fino a 16h di autonomia, Nero: 29,99 Euro JBL TUNE 760NC - Cuffie Over-Ear Wireless Bluetooth con Cancellazione Attiva del Rumore, JBL Pure Bass, Cuffia Pieghevole Senza Fili, Fino a 50h di Autonomia, Nero: 102,98 Euro

In nessun caso, purtroppo, si tratta del prezzo minimo storico; tuttavia, restano pur sempre offerte intriganti per chi è alla ricerca di cuffie cablate e wireless per l’ascolto di musica e utilizzo casual. Amazon si occuperà di vendita e spedizione, con consegna gratuita per clienti Prime anche in un giorno. Per i modelli più costosi è anche disponibile il piano di acquisto in 5 rate mensili proposto dalla stessa società statunitense.

