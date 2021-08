Amazon, disponibili due smart TV DVB-T2 in sconto sotto i 200 Euro

Assieme all’offerta sulla stampante 3D Creality Ender 3 Pro su Amazon, nel medesimo portale di e-commerce è possibile trovare due smart TV DVB-T2 in sconto sotto i 200 Euro. Si tratta di offerte ridotte che non vanno oltre il 13%, ma possono pur sempre interessare chi deve ancora adeguarsi al nuovo standard del digitale terrestre.

Sconti Amazon su smart TV DVB-T2

NPG 420L32H - Outlet - 32"HD Smart TV Android [Classe di efficienza energetica F]: 194,65 Euro

- Outlet - 32"HD Smart TV Android [Classe di efficienza energetica F]: 194,65 Euro CHiQ L32H7N HD Smart TV, 32 pollici, Wi-Fi, Netflix, Youtube, Prime Video, Facebook, HDR, DVB-T2/C/S2, Frameless Design [Classe di efficienza energetica F]: 199,99 Euro

I televisori in questione presentano funzionalità smart base, con il modello NPG dotato di Android TV 9.0 Pie. Entrambi risultano venduti direttamente dal negozio ufficiale dei due brand, ma vengono spediti da Amazon e per questo godono della consegna senza costi aggiuntivi per i clienti iscritti al programma Prime. Inoltre, non manca la possibilità di acquistare il prodotto e completare il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis al check-out. Segnaliamo infine che manca una data effettiva di conclusione delle promozioni citate, dunque se dovessero risultarvi di vostro interesse consigliamo di completare rapidamente l’acquisto.

