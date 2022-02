Amazon, disponibili due smart TV DVB-T2 in sconto a meno di 200 Euro

Dopo avervi segnalato Samsung Galaxy Watch 4 al prezzo più basso di sempre su Amazon, torniamo ancora una volta sul portale di e-commerce nato per mano di Jeff Bezos per proporvi due smart TV DVB-T2 sotto i 200 Euro a marchio Metz e Hisense, entrambi con tagli di prezzo interessanti sulla quota riportata di listino.

Sconti Amazon su smart TV DVB-T2 Hisense e Metz

Metz TV Serie MTB2000Z , LED, HD 1366x768, 32" (81 cm), HDMI, ARC, USB, Slot CI+, Dolby Digital, DVB-C/T2/S2, HEVC MAIN10, Nero [Classe di efficienza energetica F]: 179,99 Euro

Hisense 32AE5000F TV LED HD 32", Bezelless, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica F]: 189,99 Euro

Per entrambi i televisori citati non si tratta del prezzo più basso di sempre, ma vi si avvicinano abbastanza: per esempio, lo smart TV Metz si distacca di solamente 10 Euro dal minimo storico, raggiunto l’ultima volta nel settembre 2021. In altre parole, quella di oggi è un’offerta da non perdere alla luce del trend di mercato attuale.

I due TV sono venduti e spediti da Amazon, che garantisce la consegna gratuita ai clienti Prime e offre la possibilità di completare il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis o secondo il suo piano a 5 mensilità. Risulta mancare, invece, una chiara tempistica di conclusione delle promozioni.

Alternative di fascia alta ora in offerta sono, invece, due smart TV Samsung e Sony a prezzi competitivi da Mediaworld.