Amazon, disponibili due TV DVB-T2 a meno di 150 Euro

Amazon continua a proporre tanti prodotti in offerta pensati per garantire un passaggio facile allo standard DVB-T2 in occasione dello switch-off imminente in Italia. Dopo avere visto il decoder Edision al prezzo minimo storico, offerta tra l’altro ancora valida, vediamo due TV DVB-T2 a meno di 150 Euro disponibili sul portale di e-commerce.

TV DVB-T2 a meno di 150 Euro su Amazon

HKC 24F1D HD LED TV 60 (24 pollici HD TV), CI+, HDMI+USB, Triple Tuner (DVB-C / -T2 / -S2), 60Hz, Mediaplayer [Classe di efficienza energetica A+]: 149,99 Euro

HD LED TV 60 (24 pollici HD TV), CI+, HDMI+USB, Triple Tuner (DVB-C / -T2 / -S2), 60Hz, Mediaplayer [Classe di efficienza energetica A+]: 149,99 Euro Televisor Lg 24Tl510S-Pz - 24"/61 Cm - 1366768 - 200Cd/M2 - 5M:1 - 14Ms - Dvb-T2/C/S2 - Smart TV - Wifi - Lan - 25W - 2Hdmi - 2Usb - Vesa 7575, Nero: 139 Euro

Il primo modello citato risulta venduto direttamente dal produttore stesso, HKC Europe, ma spedito da Amazon; il secondo televisore, invece, è venduto e spedito da rivenditori terzi. In entrambi i casi è possibile pagare i TV a rate con Cofidis al check-out, ma solo per il TV HKC risulta disponibile la consegna senza costi aggiuntivi per clienti iscritti a Prime.

Anche altri portali e negozi offrono diversi televisori compatibili con l’ultimo standard per il digitale terrestre: tra di essi, questo weekend abbiamo segnalato Mediaworld con offerte su due smart TV 4K DVB-T2 Samsung.