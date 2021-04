Amazon, disponibili due TV DVB-T2 scontati sotto i 200 Euro

Amazon oggi sta proponendo in offerta iPad, Apple Watch SE e SSD Samsung da 1 TB, ma gli sconti del periodo non si limitano a questi grandi nomi: nella piattaforma di e-commerce più usata al mondo, infatti, risultano disponibili anche due televisori DVB-T2 a meno di 200 Euro: vediamo quali sono i modelli interessati.

Il primo è l’Hisense 32AE5000F, modello proposto dal colosso di Seattle a 199 Euro al posto dei 219 Euro di listino, quindi uno sconto non particolarmente eclatante ma pur sempre interessante per chi vuole rimanere nel budget. In questo caso si tratta di un TV dotato di pannello LED HD senza bordi da 32 pollici con risoluzione 1366 x 768 pixel, supporto al tuner DVB-T2 per il digitale terrestre e tecnologia Dolby Audio. Purtroppo, però, non si tratta di uno smart TV.

In alternativa, è possibile acquistare lo smart TV NPG con schermo HD 720p da 24 pollici, sistema operativo Android TV 7.1, 8 GB di memoria NAND Flash e decoder DVB-T2. In questo caso il prezzo scende da 209 Euro a 189 Euro ma, al contrario del modello precedentemente visto venduto e spedito da Amazon stessa, questo televisore risulta venduto da terzi. Non è noto, invece, un giorno di termine di queste due offerte in particolare, di conseguenza consigliamo di completare l’acquisto in fretta se risultano di vostro interesse.

Tra le altre offerte imperdibili della giornata abbiamo segnalato anche diversi sconti su smartphone e smart TV 4K DVB-T2 da MediaWorld come parte delle promozioni “Solo per Oggi”, che dunque scadranno alle 23:59 della giornata odierna.