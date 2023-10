Amazon, disponibili da oggi in Italia le nuove Fire TV Stick

Amazon annuncia oggi il lancio italiano dei nuovi Fire TV Stick 4K Max e Fire TV Stick 4K , i nuovi dongle per TV che offrono ancora più opzioni agli utenti che desiderano trasformare i loro televisori in smart tv su cui installare applicazioni.

Partendo dal Fire TV Stick 4K di seconda generazione, è disponibile al prezzo di 69,99 Euro ed introduce delle novità di rilievo come il supporto per il WiFi 6 e dispone del processore quad-core da 1,7 Ghz aggiornato, che lo rende più potente di quasi il 30% rispetto alla generazione precedente. A ciò si aggiunge l'audio Dolby Atmos, la qualità 4K Ultra HD, il supporto Dolby Vision, HDR, HLG ed HDR10+. Con la funzione Home Theater di Alexa è anche possibile collegare i dispositivi Echo in modalità wireless per riprodurre l'audio su più altoparlanti.

Arriva anche il nuovo Fire TV Stick 4K Max, al prezzo di 79,99 Euro, che è il primo lettore multimediale dotato di modalità ambiente e processore quad-core da 2,0 GHz aggiornato. Si tratta del dispositivo per lo streaming più intelligente e potente di Amazon, ed include anch'esso il supporto WiFi 6E. Anche in questo caso è presente il supporto 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR, HDR10+ e Dolby Atmos, ma dispone anche 16GB di memoria. Inoltre, è presente anche il telecomando vocale Alexa Enhanced Edition.