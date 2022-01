Amazon, disponibili per il preorder le schede madri Asus ROG B660 per Alder Lake

Il momento è finalmente arrivato. Chi era alla ricerca di una alternativa alle schede madri Z690 compatibili con i processori Intel di dodicesima generazione può finalmente correre ai ripari e accaparrarsi la sua componente in anticipo.

Le nuove schede madri con chipset B660 sono finalmente sbarcate su Amazon, prenotabili con spedizione Prime alla prima data disponibile. Allo stato attuale non è possibile prevedere quando saranno spedite e men che meno recapitate, ma dando un'occhiata agli altri rivenditori sembra che le possibilità vadano dalla fine della seconda settimana di gennaio alla prima di febbraio 2022.

Parliamo del chipset Intel B660, annunciato nel contesto della presentazione dei processori Intel Alder Lake desktop e notebook andata in scena al CES 2022. Il resto della gamma desktop, infatti, era particolarmente atteso per via del rapporto qualità prezzo che si preannunciava particolarmente interessante anche grazie alla nuova architettura Performance-Core che troverà ampi margini di utilizzo nel gaming e nella produttività nelle soluzioni di fascia media come l'i5-12400, processore che si preannuncia tra i best buy assoluti dell'anno.

Asus è sicuramente tra i produttori più apprezzati quando parliamo di schede madri e non stupisce affatto che nel Belpaese le loro proposte siano tra le prime ad apparire online.

Si parte con la nuova Asus ROG Strix B660-G Gaming WiFi in formato Micro-ATX, con supporto alle RAM DDR5 e allo standard PCIe Gen5 e naturalmente con socket LGA-1700. Il prezzo in preorder, venduto e spedito da Amazon, è di 248,15 euro.

Il modello Asus ROG Strix B660-F Gaming WiFi, invece, è prenotabile a 290,36 euro. Questa è una soluzione ottima per chi vuole il massimo e ha a disposizione un case in grado di ospitare una scheda madre in formato ATX. A bordo troviamo anche qui la compatibilità con DDR5 e PCIe Gen5, oltre all'audio ROG SupremeFX 7.1 Surround.

Fuori dalla gamma ROG troviamo due interessanti soluzioni compatte per chi è alla ricerca di soluzioni essenziali ed economiche. Ottima, in questo senso, la Asus Prime B660M-K D4, disponibile in formato Micro-ATX a 145,91 euro. La compatibilità, qui, è ferma alle RAM DDR4 con PCIe Gen 4. Risulta, dunque, ottima per gli utenti che sono già in possesso di moduli di memoria e non vogliono separarsene.

Infine, la seconda opzione è l'ottima Asus TUF B660M-E D4. Profilo di compatibilità molto simile, con DDR4 e PCIe 4.0, eccezion fatta per la livrea, la maggiore robustezza della componentistica in generale e la presenza dell'audio 7.1 Surround di Realtek. Qui troviamo, inoltre, due canali PCI Express 16x e uno slot M.2 dissipato passivamente. Il prezzo, leggermente superiore, è di 182,63 euro.

Ricordiamo che, qualora non dovesse apparire il prezzo corretto o Amazon come venditore, è sufficiente selezionare la voce "Altri venditori su Amazon" per trovare quella corrispondente.