Amazon: disponibili le RAM DDR5 Corsair con Prime, preorder per Kingston

Di recente abbiamo appreso dell'arrivo delle RAM Corsair DDR5 da 6400 MHz, benché il nuovo standard sia di particolarmente difficile reperibilità. Ebbene, attualmente le memorie DDR5 sono presenti con disponibilità immediata su Amazon. Ecco alcuni esempi.

Si parte con il modello più apprezzato in termini di design, dotato di illuminazione RGB e specifiche molto interessante. Le nuove Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 da 5200 MHz sono disponibili a 386,99 euro per il kit da 2x 16 GB.

Scendendo di prezzo, a 325 euro, vendute e spedite da terzi con costo di spedizione da calcolare a parte, troviamo le Corsair Vengeance DDR5 da 4800 MHz C40, sempre per il kit 2x 16 GB. Per chi guarda alle performance prima di tutto, vendute da Amazon UK sullo store italiano con spedizione Prime troviamo le Corsair Vengeance DDR5 da 5600 MHz C36 a 440,87 euro, sempre in kit da 32 GB (2x 16 GB).

Non disponibili in pronta consegna ma prenotabili con la prima data di spedizione non ancora in evidenza, ma pur sempre venduti da Amazon con spedizione Prime e possibilità di ottenere un coupon con il 33% di sconto sul Game Pass per PC, troviamo le Kingston FURY Beast Black da 16GB in versione da 6000 MHz CL40 a 250,99 euro. Per saperne di più su questo particolare modello, suggeriamo di dare un'occhiata al nostro video sulla gamma Kingston FURY DDR5.