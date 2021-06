Amazon distrugge molti prodotti invenduti? Emergono dettagli da un report

Il Prime Day 2021 sta per giungere alla conclusione. Tuttavia, le giornate di sconti non sono l'unico motivo per cui Amazon sta attirando l'attenzione mediatica in queste ore. Infatti, un report ha lanciato delle accuse al colosso dell'e-commerce.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo e The Verge, nelle ultime ore è stato pubblicato online un report di ITV in cui si afferma che la società di Jeff Bezos distrugga ogni anno milioni di prodotti invenduti in uno dei suoi magazzini del Regno Unito. Più precisamente, la struttura coinvolta si trova a Dunfermline, in Scozia. Per cercare di dimostrare la sua tesi, la fonte ha pubblicato un filmato dalla durata di pochi minuti, che sarebbe stato girato proprio all'interno del magazzino.

Nel video si fa riferimento a una "zona di distruzione" in cui verrebbero "spostati" i prodotti che non sono riusciti a convincere la clientela. In un display compare una scritta che sembrerebbe lasciare spazio a pochi dubbi: "destroy" ("distruggere"). Mascherine, prodotti tecnologici di noti brand, gioielli e libri: sono solamente alcune delle tipologie di prodotti che sarebbero coinvolte, dato che Amazon riserverebbe questo trattamento un po' a tutto ciò che non riesce a vendere.

In ogni caso, ITV afferma di aver ottenuto le informazioni da un ex dipendente che ha voluto restare anonimo, effettuando anche una rapida intervista a quest'ultimo (che ovviamente non si mostra in volto). I numeri sono da capogiro: 130.000 prodotti a settimana solamente per quel che riguarda un singolo magazzino. Gli attivisti di Greenpeace UK sono già intervenuti sulla questione, ovviamente sollevando preoccupazioni a livello ambientale.

La risposta data da Amazon a ITV: "stiamo lavorando per evitare del tutto lo smaltimento dei prodotti e la nostra priorità è rivendere, donare a organizzazioni di beneficenza o riciclare i prodotti invenduti. Nessun oggetto viene mandato in discarica nel Regno Unito. Come ultima risorsa, invieremo gli articoli a impianti di recupero energetico, ma stiamo lavorando duramente per ridurre a zero le volte in cui ciò accade. Ci impegniamo nel ridurre l'impatto ambientale e nel realizzare un programma di economia circolare con l'obiettivo di ridurre i resi, riutilizzare e rivendere i prodotti e ridurre lo smaltimento".