Amazon, un documento potrebbe aver svelato la data del Prime Day 2019

Nonostante ancora non siano arrivate comunicazioni ufficiali, anche quest'anno su Amazon si terrà il Prime Day, la giornata di offerte che il colosso di Jeff Bezos dedica agli iscritti al programma Prime. E sebbene ancora non sia stato annunciato in via ufficiale, è già trapelata la data.

Secondo quanto riferito da un documento pubblicato in rete, l'Amazon Prime Day 2019 si terrà il 15 Luglio. L'annuncio ufficiale quindi sarebbe davvero dietro l'angolo: lo scorso anno la società di Seattle annunciò la data il 2 Luglio, circa due settimane prima dell'inizio delle 36 ore di promozioni.

Anche sulla durata non sono state diffuse molte informazioni. Probabile che vengano confermate le 36 ore, dodici in più rispetto alle edizioni di due anni fa, quando Amazon faceva durare il Prime Day solo 24 ore.

L'edizione di quest'anno sarà la quinta e rappresenta ormai un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di shopping, che puntualmente approfittano della giornata di promozioni per portare a casa oggetti a prezzi scontati.

Ad oggi ancora non sono trapelate le liste degli oggetti in promozione, e probabilmente non si saprà nulla fino a qualche giorno prima.

Everyeye come sempre seguirà il Prime Day segnalando le offerte più vantaggiose su prodotti d'elettronica, informatica e del mondo videoludico.



Restiamo in attesa della conferma ufficiale anche sulla data.