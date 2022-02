Amazon fino domani vende aspirapolvere robot Roomba in offerta, quasi a metà prezzo

In questa domenica di metà febbraio 2022 abbiamo già dato una rapida occhiata alle offerte Amazon su stampanti 3D Elegoo e Anycubic, ma facciamo il bis con un altro duo di offerte estremamente interessanti. Si parla di due aspirapolvere robot iRobot Roomba in sconto fino a domani, 14 febbraio 2022.

Sconti Amazon su aspirapolvere robot Roomba

iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Adatto per i Peli degli Animali Domestici, Wi-Fi, Argento: 269,90 Euro

Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Adatto per i Peli degli Animali Domestici, Wi-Fi, Argento: 269,90 Euro iRobot Roomba i3152 Robot aspirapolvere connesso, due spazzole in gomma multisuperficie, suggerimenti personalizzati, compatibile con assistente vocale, tecnologia Imprint, grigio/blu: 349,90 Euro

Con l’inizio della nuova settimana finiranno anche queste promozioni, pensate dalla stessa Amazon che si occuperà, tra l’altro, sia della vendita che della spedizione. Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione o, in alternativa, in 5 rate mensili secondo piano della società statunitense; o ancora, secondo piano Cofidis a Tasso Zero. Non si raggiunge il prezzo minimo storico in nessuno dei due casi, ma il modello iRobot Roomba i3152 vi si avvicina molto, dato che viene proposto a 0,90 Euro in più rispetto alla quota più bassa raggiunta.

Sempre su Amazon troverete anche sconti su Galaxy Tab S7 FE e Honor MagicBook X15.