Amazon, domenica di grandi sconti: Apple Watch 6, Xiaomi Mi 10T Pro e OnePlus N10

Domenica di grandi sconti su Amazon oggi 21 Marzo 2021. La piattaforma online di Jeff Bezos, infatti, consente di portare a casa a prezzo ridotto tantissimi prodotti d'elettronica, tra cui vari smartphone a marchio Xiaomi ed Apple Watch Series 6.

Sconti Amazon del 21 Marzo 2021

Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero: 399 Euro (439 Euro)

Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero: 399 Euro (439 Euro) Redmi 9 smartphone - 4Gb 64Gb Ai Quad Kamera 6.53" Full Hd + Display 5020Mah (Typ) Verde [Versione Globale]: 128,99 Euro (200 Euro)

- 4Gb 64Gb Ai Quad Kamera 6.53" Full Hd + Display 5020Mah (Typ) Verde [Versione Globale]: 128,99 Euro (200 Euro) Mi 10T Pro - Smartphone 8+128GB, display 6,67” Full HD+, Snapdragon 865, 108MP AI Triplo-Camera, batteria 5000mAh, Alexa Hands-Free, Lunar Silver (Versione ufficiale + garanzia 2 anni): 462,90 Euro (599,99 Euro)

- Smartphone 8+128GB, display 6,67” Full HD+, Snapdragon 865, 108MP AI Triplo-Camera, batteria 5000mAh, Alexa Hands-Free, Lunar Silver (Versione ufficiale + garanzia 2 anni): 462,90 Euro (599,99 Euro) OnePlus N10 Midnight Ice | Display da 6,49 "a 90 Hz | 6 GB di RAM + 128 GB di memoria | Quad camera | Warp Charge 30T | Dual SIM | 5G | 2 anni di garanzia: 290,99 Euro (349 Euro)

Amazon propone la consegna gratuita a stretto giro di orologio nel giro di pochi giorni, ad eccezione di Xiaomi Mi 10T Pro per cui la spedizione è prevista in 3-4 giorni. Alcuni prodotti in lista sono spediti da negozi di terze parti, ma beneficiano di tutti i vantaggi del Prime.