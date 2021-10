Amazon, domenica di offerta su monitor ed SSD da gaming

Domenica di offerte su monitor ed SSD da gaming su Amazon. In questo 3 Ottobre 2021, infatti, il colosso di Seattle permette di portare a casa a prezzo ridotto diversi modelli di monitor ed un SSD da 1 terabyte da gaming.

Sconti Amazon del 3 Ottobre 2021

Acer Nitro XV280Kbmiiprx Monitor Gaming FreeSync, 28" , Display IPS 4K UHD, 60 Hz, 4 ms, HDMI 2.0, DP 1.2, Lum 300 cd/m2, Speaker Integrati, Cavi HDMI Incluso: 284,99 Euro (399 Euro)

LG 24ML600S Monitor 24" FULL HD LED IPS, 1920x1080, 1ms MBR, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, HDMI (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco: 149,99 Euro (179 Euro)

Seagate FireCuda 510 Gaming SSD, 1 TB, SSD Interna Con Prestazioni Elevate, NVMe 1.3, 3450 MB/s, 3D TLC NAND, PCIe Gen3 x4, 3 Anni Servizi Rescue, ZP1000GM3A011: 139,99 Euro

Sul monitor Acer Nitro la spedizione è garantita in 3-4 giorni, con consegna a casa prevista tra l'8 ed il 12 Ottobre 2021. Discorso diverso sul monitor LG, per cui è anche possibile scegliere il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 30 Euro al mese: in questo caso la consegna a casa è prevista per mercoledì 6 Ottobre per coloro che effettuano l'ordine nelle prossime 4 ore.

Per quanto concerne l'SSD, invece, è possibile riceverlo a casa già domani se si effettua l'ordine entro 4 ore e 43 minuti. In questo caso il pagamento a rate è da 28 Euro in cinque mensilità.