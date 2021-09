Amazon, domenica di sconti su Microsoft Surface e Galaxy A52s 5G

Dopo aver parlato delle offerte inaspettate di Amazon sugli SSD, segnaliamo altre due promozioni molto interessanti proposte dalla piattaforma di Jeff Bezos su un Microsoft Surface ed uno smartphone a marchio Samsung Galaxy della linea A.

Sconti Amazon della domenica

Microsoft Surface Laptop Go 12.45" i5 128 GB, 8 GB, Grigio (Platino): 589 Euro (819 Euro)

12.45" i5 128 GB, 8 GB, Grigio (Platino): 589 Euro (819 Euro) Samsung Galaxy A52s 5G Smartphone, Display Infinity-O FHD+ da 6,5 pollici, 6GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile, Batteria 4.500 mAh e Ricarica Ultra-Rapida White [Versione Italiana]: 408,81 Euro (469,90 Euro)

Il Surface Laptop Go del colosso di Redmond viene venduto e spedito da un venditore terzo, e per questo sono previsti tempi di spedizione più elevati con arrivo a casa in programma tra il 22 ed il 24 Settembre. E' anche possibile aggiungere la garanzia per due anni da danni accidentali e furto a 67,89 Euro e per danni accidentali a 56,59 Euro semplicemente spuntando la casella dedicata. E' anche possibile aggiungere accessori extra come il piano Microsoft 365 Family, l'Adobe Creative Cloud Photography Plan a 20 gigabyte ed Acronis True Image 2021.

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy A52s, invece, l'arrivo a casa senza costi aggiuntivi è previsto per il 22 Settembre per coloro che ordinano entro 2 ore e 54 minuti, con possibilità di aggiungere la garanzia extra.